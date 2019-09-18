Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında kan donduran gerçek! Tuncer Ustael psikolojideki gaz lambası tekniğinden faydalanarak... 18.09.2019 13:01

Müge Anlı canlı yayında kan donduran gerçeği açıkladı. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasının 3. duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Müge Anlı 18 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 11 yıl önce Meryem Tahnal'ı öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Palu ailesi ve damat Tuncer Ustael hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı; Türkiye'nin gündemine cinayet, tecavüz ve işkencelerle oturan Palu ailesinin avukatının, Tuncer Ustael'in psikolojideki gaz lambası tekniği ile müvekkillerini manipüle ettiği yönündeki bilgiyi canlı yayında paylaştı. Peki psikolojideki gaz lambası tekniği nedir?

Müge Anlı canlı yayınında kan donduran gaz lambası tekniği! Palu ailesi davasının 3. duruşmasında neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi olayında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. İşte 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmeleri!