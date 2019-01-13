Müge Anlı'daki Palu ailesi adliyeye sevk edildi! 13 Ocak 2019, Pazar

Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında yeni gelişme yaşandı. Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tanınan Palu ailesi Türkiye gündeminde şok etkisi yaratmıştı. Herkesin sonucunu merakla beklediği Palu ailesi olayında; Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu, yoğun güvenlik önlemi altında Körfez Adliyesine getirildi.