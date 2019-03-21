Müge Anlı'daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın eşi için neden 7 kocalı Hürmüz dendi? (21 Mart) Müge Anlı son bölüm izle! 21.03.2019 17:52

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan inşaat işçisinin ölümünün arkasında planlı bir cinayet mi var? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı'nın bugünkü programında, Hüseyin Aslan'ın öldükten sonra arkadaşıyla evlenen eşi Emel Çelik hakkında şok eden iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, (21 Mart) Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilirsiniz...