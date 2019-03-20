Haberler Web TV Müge Anlı’daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan hakkında son dakika gelişmeleri! (20 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı’daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan hakkında son dakika gelişmeleri! (20 Mart) Müge Anlı son bölüm izle

20.03.2019 18:38

Müge Anlı son bölümde inşaat işçisi Hüseyin Aslan’ın ölümüyle ilgili şok gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Hüseyin Aslan’ın iş arkadaşları neler anlattı? Müge Anlı son bölümde yaşananları merak ediyorsanız, (20 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...


YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
i.akdeniz i.akdeniz

kaza olduğu açık o çocuk gariban ahmet üstüne gitmeyin bence hüseyinin aşağı iktirmeyle ölüp ölmeyeceğini bilemez sayın müge anlı sizde bilmeniz lazım yılların gazetecisisiniz öldürmek istese daha planlı bi şekilde yapar ınsan saygılar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.03.2019 19:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları