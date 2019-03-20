Müge Anlı son bölümde inşaat işçisi Hüseyin Aslan’ın ölümüyle ilgili şok gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Hüseyin Aslan’ın iş arkadaşları neler anlattı? Müge Anlı son bölümde yaşananları merak ediyorsanız, (20 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı’daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan hakkında son dakika gelişmeleri! (20 Mart) Müge Anlı son bölüm izle20.03.2019 18:38
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- Müge Anlı’daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan hakkında son dakika gelişmeleri! (20 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
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kaza olduğu açık o çocuk gariban ahmet üstüne gitmeyin bence hüseyinin aşağı iktirmeyle ölüp ölmeyeceğini bilemez sayın müge anlı sizde bilmeniz lazım yılların gazetecisisiniz öldürmek istese daha planlı bi şekilde yapar ınsan saygılar
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