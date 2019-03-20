Müge Anlı’daki inşaat işçisi Hüseyin Aslan hakkında son dakika gelişmeleri! (20 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 20.03.2019 18:38

Müge Anlı son bölümde inşaat işçisi Hüseyin Aslan’ın ölümüyle ilgili şok gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Hüseyin Aslan’ın iş arkadaşları neler anlattı? Müge Anlı son bölümde yaşananları merak ediyorsanız, (20 Mart) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...