Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi! Zanlı Yunus Kahraman hakkında şoke eden detay! 24.10.2019 14:19

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayetinin detayları canlı yayında ortaya çıktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katili aranan Gülümser Bulut'un öldürüldüğü gün hakkında şoke eden gelişme yaşandı! 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen ve 2 gün sonra kızı ve akrabası tarafından evindeki çekyatın içinde naylonlanmış bir halde cesedi bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Baş şüpheli Yunus Kahraman, Müge Anlı'nın canlı yayındaki çağrısı sonucunda programa katılacağını belirtti. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Müge Anlı canlı yayınında cinayet gününe ait kamera kayıtları hakkında şoke eden detayları paylaştı. İşte 24 Ekim Müge Anlı son bölümde son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi!

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şoke eden gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, İzmir'de işlenen Güşlümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurdu. Mal varlığı olan 67 yaşındaki Gülümser Bulut, akrabası Yunus Kahraman tarafından para için mi öldürüldü? 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılan Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Yunus Kahraman'ın cinayet günü neler yaptığına ait kamera görüntülerine ulaştığını belirtti. Ortaya çıkardığı gerçekler kan dondurdu! İşte 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Müge Anlı canlı yayınında zanlı Yunus Kahraman hakkında ulaştığı bilgileri aktardı.

16 Ağustos'ta İzmir'deki evinde öldürülen Gülümser Bulut'un, 2 gün sonra kızı Hatice ve akrabası tarafından cesedine ulaşılıyor. Hatice Ayhan 2 gün boyunca annesinin cesedinin kokusunu almadığını belirtirken, komşulardan, "O binadan çok kötü koku geliyordu ama ne olduğunu anlamamıştı." şeklinde ifadeler geldi.

Ortaya çıkan bir detay herkesi şoke etti! Haberin devamı için tıklayın!