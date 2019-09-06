Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve... 06.09.2019 18:28

Müge Anlı, Fatma Uyanık olayındaki son dakika gelişmelerini 6 Eylül canlı yayında açıkladı. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma bugün gerçekleşti. Müge Anlı, savcılığın hazırladığı iddianameyi 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. Fatma Uyanık cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamedeki gerçekler kan dondurdu! İşte Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında son dakika bilgileri...