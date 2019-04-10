Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün, oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu'nun işaret ettiği yerde, Engin Karakollu'nun cesedine ulaşıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, oğlunu öldüren baba hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Müge Anlı'daki Engin Karakollu olayı hakkında her şey için 10 Nisan Müge Anlı son bölümü full tek parça izleyebilirsiniz...
Müge Anlı'daki Engin Karakollu olayında son durum: Ceset bulundu! 10 Mart Müge Anlı son bölüm full tek parça izle10.04.2019 13:47
- CHP iyice panikledi! Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya açık tehdit
- Kremlin duyurdu! Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teklifi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 ve F-35 resti!
- Başkan Erdoğan'dan Özel Harekat Birliği'ne ziyaret
- İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki sandık vurgunu!
- Uluslararası hukukçular: İstanbul seçimleri yenilensin
- İşte Ekonomide Yapısal Dönüşüm Programı'nın ayrıntıları
- Müge Anlı'daki Engin Karakollu olayında son durum: Ceset bulundu! 10 Mart Müge Anlı son bölüm full tek parça izle
- Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü çatışma anı kameralarda
- CHP'nin sandık müşahidi PKK sempatizanı çıktı
- Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme
- Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.