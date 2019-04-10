Müge Anlı'daki Engin Karakollu olayında son durum: Ceset bulundu! 10 Mart Müge Anlı son bölüm full tek parça izle 10.04.2019 13:47

Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün, oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu'nun işaret ettiği yerde, Engin Karakollu'nun cesedine ulaşıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, oğlunu öldüren baba hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Müge Anlı'daki Engin Karakollu olayı hakkında her şey için 10 Nisan Müge Anlı son bölümü full tek parça izleyebilirsiniz...