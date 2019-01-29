Müge Anlı'daki Ahmet Kaymaz bulundu mu? 29 Ocak Müge Anlı son bölüm tek parça izle

Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmi gibi bir hikayeye tanık olunmuştu. Mehmet Selim Kaymaz, dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında babası Ahmet Kaymaz'ın Lübnan'da bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini ancak 10 gün önce babasının yaşadığını öğrendiğini açıkladı. Müge Anlı canlı yayınını takip eden izleyiciler, Ahmet Kaymaz'ın hayat hikayesini bildiğini ve Mehmet Kaymaz'ın babasına benzediğini söylediler. 'Yeşil Amca' olarak tanınan kişi Ahmet Kaymaz mı? 29 Ocak Müge Anlı son bölümde neler olduğunu merak edenler, Müge Anlı son bölüm tek parça izleyebilirler...
Müge Anlı'daki Ahmet Kaymaz bulundu mu? 29 Ocak Müge Anlı son bölüm tek parça izle29 Ocak 2019, Salı
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