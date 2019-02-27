Müge Anlı'daki Adem Kara ve Asım Bayram cinayetleri hakkında son durum! (27 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle 27.02.2019 18:38

Müge Anlı canlı yayınında Adem Kara cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, sırlarla dolu cinayetlerin gerçekleri hakkında ne konuşuldu? (27 Şubat) Müge Anlı canlı yayınında balık adamlar ve arama köpeklerle aranan Asım Bayram'a ne oldu? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, (27 Şubat) Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...