Müge Anlı'daki Adem Kara cinayetinin karanlık noktaları neler?(22 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle 22.02.2019 16:12

Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetinin karanlık noktaları hakkında neler konuşuldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, bugün Adem Kara cinayetiyle ilgili neler anlattı? Evinin yakınındaki su kuyusundan cesedi çıkan Adem Kara'nın ölümüyle ilgili köy halkı neden Hakan Kara'dan şüpheleniyor? (22 Şubat) Müge Anlı canlı yayınında neler oldu merak ediyorsanız, Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...