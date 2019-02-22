Müge Anlı'daki Adem Kara cinayetinin karanlık noktaları neler?(22 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetinin karanlık noktaları hakkında neler konuşuldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, bugün Adem Kara cinayetiyle ilgili neler anlattı? Evinin yakınındaki su kuyusundan cesedi çıkan Adem Kara'nın ölümüyle ilgili köy halkı neden Hakan Kara'dan şüpheleniyor? (22 Şubat) Müge Anlı canlı yayınında neler oldu merak ediyorsanız, Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetinin dışında iki konu daha işlendi. Müge Anlı, Patibuldular ile kaybolan can dostlarımızı bulmaya devam ediyor. Patibuldular Instagram ve Twitter hesaplarından siz de can dostlarımızın bulunmasına yardımcı olabilirsiniz. Düzce'de kameralara yansıyan olan yürek parçaladı. Düzce'de vicdansızlar 95 yaşındaki Necati dedeyi tokatladılar.
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