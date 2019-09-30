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Müge Anlı'da son dakika Uğur Özkan gelişmesi! "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan...

30.09.2019 12:56

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2017'nin Kasım ayında yeniden açılan Uğur Özkan davası sonuçlandı. Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan, Haziran 2017'de tartıştığı eşinin kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Akılalmaz olay Müge Anlı'nın 2 Kasım'da yeniden açtığı dosya ile son buldu. İşte 30 Eylül Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...


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