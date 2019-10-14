Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere cinayeti gelişmesi! Vahşi cinayette kan donduran detay! 14.10.2019 13:24

Müge Anlı'daki Nazlı Dere cinayetinde şok detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esenyurt'taki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bir halde bulunan 67 yaşındaki Nazlı Dere'nin katili kim? Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programındaki Nazlı Dere cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Nazlı Dere'nin komşuları, 14 Ekim Müge Anlı canlı yayınında anlattıklarıyla cinayetin aydınlanması için önemli bilgiler sundu. Müge Anlı 14 Ekim son bölümde Nazlı Dere cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini aktardı. İşte Esenyurt'ta işlenen vahşi cinayetin şok eden detayları...