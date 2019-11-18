Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi! Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden gelişme yaşandı! 48 yaşındaki hurdacı Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini araştırırken canlı yayında gelen itiraf şoke etti! Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti. İşte 18 Kasım Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişme...
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Kemal Büyükdeniz'in oğlu 'katili söylersem ortalık karışır' demişti... İşte o isim...18.11.2019 13:05
- Müge Anlı'da son dakika itirafı! Kemal Büyükdeniz'in oğlu 'katili söylersem ortalık karışır' demişti... İşte o isim...
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