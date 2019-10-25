Müge Anlı'da son dakika gelişmesi!evindeki çekyatın içinde naylonlanmış bir halde cesedi bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri açığa çıkaran Müge Anlı ve ekibi, Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman'a ulaştı. Katil zanlısı Yunus Kahraman, Gülümser Bulut cinayeti hakkında Müge Anlı canlı yayınında ilk kez konuştu. Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman, teyzesi Gülümser Bulut'un ölümüyle ilgili iddialara yanıt verirken, "Bu olayı Nilgün Kırlı cinayetiyle bağdaştırmayın, ikisi çok ayrı konular. Özlem Akusta'nın kaybıyla da alakam yok, ben de konunun ortaya çıkmasını çok isterim ancak yine söylüyorum bu konuyla o konular çok farklı bu yüzden birlikte değerlendirilmemeli." dedi. İşte 25 Ekim Müge Anlı canlı yayınında son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi...
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