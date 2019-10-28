Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti! Çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulunmuştu! Görüntüsü ortaya çıktı... 28.10.2019 14:18

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman, 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te karşı karşıya gelen tarafar arasında neler yaşandı? 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Cesedi çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulunan Gülümser Bulut'un katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...