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Müge Anlı'da son dakika Gülizar Emirdağ gelişmesi! Canlı yayında DNA sonucu bilgisi... (Video)

02.10.2019 13:22

Müge Anlı canlı yayınında merakla beklenen DNA testi sonucu açıklandı mı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 39 yıl önce tren garına bıraktığı kızını aramaya geldi. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, Gülizar Hanım'ın bahsettiği olaya benzer bir hayat yaşadığını belirtti. Müge Anlı canlı yayınında buluşan ikilinin DNA testi sonucu merak konusu oldu. İşte 2 Ekim Müge Anlı canlı yayınında Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu'nun Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu hakkında sözleri...


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