Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman tutuklandı 07.11.2019 12:05

Müge Anlı'da son dakika Yunus Kahraman gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, 7 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'de işlenen Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili baş şüpheli Yunus Kahraman hakkında son dakika gelişmesini aktardı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? sorusunun cevabına adım adım yaklaşılıyor. 1999 yılında İzmir'de Gülümser Bulut cinayetinin benzeri bir cinayet işleyen Yunus Kahraman tutuklandı! İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri!

Müge Anlı Gülümser Bulut olayındaki Yunus Kahraman hakkında son dakika gelişmesini açıkladı! Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'deki evinin çekyatının içinde kefenlenmiş bir halde bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili olarak adı geçen baş şüpheli Yunus Kahraman tutuklandı. İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınından son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi! Kefenlenip çekyatın altında tutulan ve bunu kimin yaptığı bilinmeyen korkunç olayda bir numaralı şüpheli olarak kabul edilen Yunus Kahraman tutuklandı.

YUNUS KAHRAMAN TUTUKLANDI!

Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı da canlı yayına katıldı. Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıyor.

67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıktı. Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.