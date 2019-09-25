Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Burhan Aykurt define kazısında mı öldü? 25.09.2019 17:30

Müge Anlı son bölümde Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, Mustafa Varlı'nın açıklamaları damga vurdu. Abi Mahmut Aykurt'un verdiği çelişkili ifadelerin ardından canlı yayın sonrası yaptığı itirafla iyice çıkmaza giren Burhan Aykurt olayında son durum nedir? İşte 25 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Burhan Aykurt esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen enişte Mustafa Varlı'nın açıklamaları...