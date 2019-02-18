Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri: Babası Abdullah Gazi'yi öldüren genç kız... 18 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 18.02.2019 16:34

Müge Anlı son bölümde, babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. 18 Ocak'ta bu yana kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ı eşi Kıymet Hanım'ın öldürdüğü düşünülmüştü ancak gerçek Gazi Bey'in büyük kızının Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, 18 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...