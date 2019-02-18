Müge Anlı son bölümde, babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. 18 Ocak'ta bu yana kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ı eşi Kıymet Hanım'ın öldürdüğü düşünülmüştü ancak gerçek Gazi Bey'in büyük kızının Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, 18 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri: Babası Abdullah Gazi'yi öldüren genç kız... 18 Şubat Müge Anlı son bölüm izle18.02.2019 16:34
- Tatil planı yapanlar dikkat! Son 11 gün
- Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri: Babası Abdullah Gazi'yi öldüren genç kız... 18 Şubat Müge Anlı son bölüm izle
- İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı! En az 15 ölü, 30 yaralı
- Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi
- Başkan Erdoğan: Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim?
- Başkan Erdoğan: Tanzim satışları gerekirse 81 ilde yaparız
- PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı
- Başkan Erdoğan: ''Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyoruz''
- Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit
- İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı
- Elektrik, Doğalgaz, Su ve GSM abonelikleri e-Devlet'ten yapılabilecek
- İsrail Mescid'i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.