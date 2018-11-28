Müge Anlı'da Meral Polat ile ilgili şok eden ihbarlar alındı! Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın nerede olduğu araştırıldı. Müge Anlı ekibi, Meral Polat'ın erkek arkadaşının iddiasına göre kaybolmadan önce bulunduğu yere gitti. Ekip, çevredekilere 28 Kasım günü ağlayan bir kadın görüp görmediklerini sorarken Müge Anlı'da canlı yayında çağrıda bulundu. Müge Anlı'nın yaptığı çağrıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna peş peşe ihbarlar geldi. Bu sırada dün, Müge Anlı ekibinin zorla röportaj gerçekleştirdiği Hüseyin Bey'in anlattıkları canlı yayında paylaşıldı. İşte 28 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
Müge Anlı'da şok eden gelişmeler! İki çocuk annesi Meral Polat'ın kaybolduğu gün kameralar neden devre dışı bırakıldı?28 Kasım 2018, Çarşamba
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