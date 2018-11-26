Geçtiğimiz günlerde Uğur Dişçi'nin akrabaları Müge Anlı stüdyosuna gelip, küçük Aslı'nın bulunması için yardım istemişti. 5 yaşındaki Aslı'yı kaçıran hala Asiye de, Ercan Gezer'in ölümü ile ilgili Müge Anlı ekibine konuştu. Kızı kaçırılan 2 Kasım günü kızı kaçırılan Ercan Bey, Uğur Dişçi'nin akrabalarının evine gidip kızını almak istemiş ancak Dişçi'nin akrabaları Ercan Bey'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Asiye Hanım, "Ercan Gezer'i ben öldürdüm" diye teslim olan Hurşit Kalburcu'nun aslında gerçek katil zanlısı olmadığını açıkladı. 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında konuşan Asiye Hanım'ın iddiasına göre Ercan Gezer'i, Uğur Dişçi'nin teyzesinin oğlu Hurşit Kalburcu'nun ağabeyi Taner Kalburcu öldürdü ve tüm aile bu gerçeği bilmesine rağmen saklıyor. İşte 26 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...
Müge Anlı'da şok eden açıklama: Ercan Gezer'i öldüren kişiyi biliyorum!26 Kasım 2018, Pazartesi
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