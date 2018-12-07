Müge Anlı'da sıcak gelişme! Birgül Memiş'in oğlu 4 yaşındaki Görkem kimde kalacak? 7 Aralık 07 Aralık 2018, Cuma

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Birgül Memiş'in oğlu Görkem ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e günler önce gelen Birgül Memiş, oğlunun eski eşi Faruk Aydın'dan olmadığını açıklamıştı. Faruk Aydın'la evli olduğu sırada çalıştığı yerde bir adama aşık olan ve ondan çocuk sahibi olan Birgül Memiş, eski eşi Faruk Aydın'ın çocuğunu kendisine vermediğini ve küçük Görkem'in Faruk Bey'in oğlu olmadığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlatmıştı. Birgül Memiş'in bu iddialarını doğrulamak ve oğlunu alabilmek için DNA testi yaptırmak istediğini belirtti. Faruk Aydın'ın da DNA testi yapılmasını kabul etmesiyle tüm gerçekler ortaya çıktı. Faruk Aydın'ın Görkem'in babası olmadığı raporlarla da kanıtlandıktan sonra merak edilen tek şey küçük Görkem'in nerede kalacağı oldu. 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Görkem'in kimde kalacağıyla ilgili bilgiler aktarıldı. İşte 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...