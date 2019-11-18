Müge Anlı'da Semra Hanımın hiç görmediği annesi bulundu! 18.11.2019 13:20

Ekranların en çok sevilen ve takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Semra Hanımın hiç görmediği annesi bulundu! 1981 doğumlu Semra Aday, kendisini üç aylıkken bırakıp giden annesi Bahriye Savaşçı’yla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında telefon bağlantısında kavuştu. İşte Semra hanımın duygu dolu anları. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (18 Kasım 2019) yaşanan o anlar...