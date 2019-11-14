Müge Anlı'da Remzi Çelebi'nin 25 yıldır görmediği annesi bulundu! 14.11.2019 13:31

Ekranların en çok sevilen ve takip edilen programlarından yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Remzi Çelebi'nin 25 yıldır görmediği annesi bulundu. Remzi Çelebi, 25 yıldır görmediği annesiyle görüşmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Remzi bey'in annesi bulundu ancak anne ve oğlun görüşmesi gerçekleşmedi.Annesinin kendisiyle görüşmek istemediği haberini alan ve oldukça hüzünlenen Remzi Bey: "Anne ölümlü dünya yarın bir gün öleceğiz. Ben seni görmek istiyorum. Torunları seni görmek istiyorum. Affet beni!" diyerek annesine seslendi. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (14 Kasım 2019) yaşanan o anlar...