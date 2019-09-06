Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme! Gözaltına alındı

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini aktardı. 44 gün önce en son kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüşen 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'tan günlerdir haber alınamıyordu. Altuntaş'ın kızı Fadime Altuntaş, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden kuzen Mehmet Taşdelen, yayından hemen sonra yaptığı açıklamalardaki tutarsızlık nedeniyle gözaltına alındı. Müge Anlı son dakika gelişmesini aktarırken, Ayşe Altuntaş'ın kaybolduğu gün Mehmet Taşdelen ile birlikte gittiği ormanlık bölge Atv ekranlarına geldi. işte 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme! Gözaltına alındı06.09.2019 12:06
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