Müge Anlı'da araştırılan Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde katledilen Nazlı Dere olayında şok gelişme yaşandı. Ortaya çıkan kamera kaydını izleyen komşudan canlı yayında şaşırtan açıklama! 67 yaşındaki Nazlı Dere'yi evinde boğazından keserek öldüren katil kim? İşte 11 Ekim Müge Anlı son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında yaşanan çarpıcı gelişme!
Müge Anlı'da Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili... |Video11.10.2019 16:41
- Müge Anlı'da Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili... |Video
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