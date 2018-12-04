Müge Anlı’da mucizeler arka arkaya geldi! 4 Aralık 04 Aralık 2018, Salı

Çocuk bakıcı Aysun Yıldırım, babası tarafından kendisine bırakılan Masal’ın ailesini aramak için Müge Anlı’nın kapısını çaldı. Seyhan Gül Yaman ise bakıcısının götürdüğünü söylediği kızını aramak Müge Anlı stüdyosundaydı. Müge Anlı iki kadının da yüzünü güldürdü. Atv ekranında sayısız başarıya imza atan Müge Anlı, aynı anda iki mucizeye birden imza attı. Aysun Yıldırım, babası tarafından 2 ay önce kendisine bırakılan Masal’ın yakınlarını arıyordu. Seyhan Gül Yaman ise 6 yıl önce bakıcıya bıraktığı ve bir daha ulaşamadığı kızı Yağmur’u arıyordu. Müge Anlı, yaptığı araştırmayla dakikalar içinde hemen Masal’ın ailesini hem de Seyhan Gül Yaman’ın kızını buldu. İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...