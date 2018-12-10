Müge Anlı'da kan donduran gelişme! 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne oldu? 10 Aralık 2018, Pazartesi

Müge Anlı'da bugün 28 yaşındaki iki çocuk annesi Meral Polat'ın sırra kadem basmasıyla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Meral Hanım'ın annesi Fikriye Hanım İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip kızı hakkında bilgi almak istedi. En son erkek arkadaşı Hüseyin Bey ile görüşen Meral Hanım'ın kaldığı yerdeki kamera görüntülerinin kendisine de gösterilmesini isteyen anne karşılaştığı bilgiyle şok oldu. İzmir Bornova'da yanmış bir kadın cesedi bulunduğu haberi anne Fikriye Hanım'ın içini parçaladı. İşte 10 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat'la ilgili yaşanan gelişmeler...