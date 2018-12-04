Müge Anlı'da Hollywood filmlerine taş çıkaran olay! Mehmet Süzer'in ailesinden çarpıcı açıklamalar! 4 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında izleyiciler bugün akılalmaz bir olaya şahit oldu. 2 yaşındaki kızını bakıcıya bırakıp kaçan Mehmet Süzer'in foyası ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 2 yaşındaki Masal'ın bakıcısı Aysun Yıldırım, Mehmet Süzer'in 2 ay önce gelip kızını bıraktığını ve bir daha uğramadığını anlattı. Masal'ın ailesinin başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişelenen Aysun Yıldırım Müge Anlı'dan yardım istedi. Çok geçmeden canlı yayına gelen bir telefon tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Peki küçük Masal'ın babası kim? Neden ailesinden kimse 2 yaşındaki Masal'ı aramadı? Tüm soruların cevabı, 4 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cevap buldu...
Müge Anlı'da Hollywood filmlerine taş çıkaran olay! Mehmet Süzer'in ailesinden çarpıcı açıklamalar! 4 Aralık04 Aralık 2018, Salı
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