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Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı olarak gösterilen Yunus Kahraman'ın ifadesi ortaya çıktı

22.10.2019 15:15

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayetinin detayları canlı yayında ortaya çıktı. 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen ve 2 gün sonra kızı ve akrabası tarafından evindeki çekyatın içinde naylonlanmış bir halde cesedi bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan detay herkesi şoke etti! İşte 22 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi!


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