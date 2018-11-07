Müge Anlı'da erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkan Murat Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı! 07 Kasım 2018, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün şok gelişme yaşandı. 77 gündür kayıp olan temizlik görevlisi Murat Tekin'in cesedine ulaşıldı. Müge Anlı canlı yayınında Murat Tekin'in ölü bulunduğu yerdeki esnafla iletişime geçildi. 77 gün önce Aydın'da kaybolan temizlik görevlisi Murat Tekin'in Müge Anlı canlı yayınında sapkın cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Murat Tekin öldü mü yoksa öldürüldü mü? Müge Anlı, Murat Tekin'in kaybolma olayını araştırırken edindiği bilgilerin canlı yayında paylaşmaya uygun olmamasından dolayı yeni bi gelişme oluncaya kadar konuyu işlemeyeceğini belirtmişti. Nitekim Murat Tekin'in cesedinin ortaya çıkmasıyla 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında konu yeniden gündeme geldi. Metruk binadan gelen kokular üzerine şikayette bulunan mahalle sakinleri Müge Anlı canlı yayınında bugün neler anlattı. İşte 7 Kasım Müge Anlı'da temizlik görevlisi Murat Tekin'in ölümüyle ilgili yaşananlar...