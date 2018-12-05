Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Babasının bakıcıya bırakıp gittiği küçük Masal ailesine kavuştu! 5 Aralık 05 Aralık 2018, Çarşamba

Müge Anlı canlı yayınına katılan Aysun Hanım'ın anlattıkları herkesi şok etmişti. Aysun Hanım, küçük Masal'ın babası Mehmet Süzer'i kendisine bıraktığını ve bir daha arayıp sormadığını iddia etmişti. Aysun Hanım'ın Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları üzerine Masal'ın öz babaannesi Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlandı ve torununun varlığını bile bilmediğini belirtti. Gelip torunumu alacağım diyen babaanne, 5 Aralık Müge Anlı canlı yayınına torunu Masal'ı kucakladı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...