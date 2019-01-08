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Müge Anlı'da dehşet veren anlar! Akrabaları ve komşuları Havva Palu'yu zorlukla eve sokabildi!

08 Ocak 2019, Salı

Müge Anlı'da kayıp cesedi araştırılan Meryem Tahnal'ın annesi Havva Palu, Müge Anlı ekibiyle birlikte babası Mehmet Şipşak'ın Üsküdar'daki evine gitti ancak içeriye girmedi. Babasının dışarı çıkmasını isteyen Havva Palu, üç harflilerin babasının üzerindeki büyüyle kendisine geçeceğini düşündüğü için korktuğunu belirtti. Akrabaları ve babasının komşularının büyük ısrarıyla Havva Palu eve girebildi.


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