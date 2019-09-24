Müge Anlı'da çelişkili ifadeler veren Mahmut Aykurt olan biteni itiraf etti! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya ne söyledi? 24.09.2019 10:42

Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt itirafı ile herkes şok oldu! Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında akılalmaz iddialarda bulunan Mahmut Aykurt, yayın sonrası Müge Anlı'ya itiraf ettiği gerçekleri, 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Abi Mahmut Aykurt'un borçları kardeşi Burhan'ın sonu mu oldu? İşte Türkiye'nin merakla beklediği Burhan Aykurt olayında son dakika Mahmut Aykurt itirafı ve 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!