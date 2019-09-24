Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt itirafı ile herkes şok oldu! Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 29 Kasım'dan bu yana kayıp olan kardeşi Burhan Aykurt hakkında akılalmaz iddialarda bulunan Mahmut Aykurt, yayın sonrası Müge Anlı'ya itiraf ettiği gerçekleri, 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? Abi Mahmut Aykurt'un borçları kardeşi Burhan'ın sonu mu oldu? İşte Türkiye'nin merakla beklediği Burhan Aykurt olayında son dakika Mahmut Aykurt itirafı ve 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı'da çelişkili ifadeler veren Mahmut Aykurt olan biteni itiraf etti! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya ne söyledi?24.09.2019 10:42
- Müge Anlı'da çelişkili ifadeler veren Mahmut Aykurt olan biteni itiraf etti! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya ne söyledi?
- Antalya'da engelli kadın 10 yaşındaki çocuğu tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
- 24 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı - VİDEO
- Son dakika: Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi! 6 ölü 27 yaralı
- Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yeni teklif! F-35 ve ekonomik paket teklifi sunuldu
- Son dakika: Suriye sınırında yeni gelişme! Fırat'ın doğusunda ABD ile 2. ortak kara devriyesi
- Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı
- Lüks araçları taşıyan TIR devrildi
- İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
- Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Ara Güler sergi açılışına katıldı (Video)
- İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası! 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi
- Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalar
- Müge Anlı'da çelişkili ifadeler veren Mahmut Aykurt olan biteni itiraf etti! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya ne söyledi?
- Antalya'da engelli kadın 10 yaşındaki çocuğu tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
- 24 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı - VİDEO
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.