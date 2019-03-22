Müge Anlı'da canlı yayında ortalık karıştı! Hüseyin Aslan'ın eşinin ve Adem Çelik'in telefon kayıtlarına ulaşıldı: İnsanlar haklıymış... 22.03.2019 13:08

Müge Anlı canlı yayında, inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın öldükten sonra iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen eşi Emel Hanım'ın telefon kayıtlarını açıkladı. Hüseyin Aslan'ın ailesi, Emel Hanım'ın eşi öldükten kısa bir süre sonra Adem Çelik ile evlenince, bu işin bir cinayet olabileceğini düşünerek suç duyurusunda bulundu. Emel Hanım, eşi Hüseyin Aslan ölmeden önce Adem Çelik ile birlikte miydi? Müge Anlı, Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabını (22 Mart) Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı...