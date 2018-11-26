Müge Anlı''da büyük hesaplaşma! Aycan Gezer ve Uğur Dişçi karşı karşıya geldi 26 Kasım 2018, Pazartesi

Sevil Gezer'i kaçıran Uğur Dişçi Müge Anlı ekibine konuştu. Uğur Dişçi, " Sevil ile 7-8 aydır görüşüyorduk. Annesi görüştüğümüzü öğrenince Sevil'in telefonunu kırdı. Aile Sevil'i amcasının oğluna vermek istiyordu ama Sevil istemiyordu. Biz kaçmaya 1 hafta öncesinden karar vermiştik. Bu saatten sonra Sevil benim namusumdur." dedi. 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Uğur Dişçi, Sevil Gezer'in annesi Aycan Gezer ile konuşmak istedi. Uğur Dişçi Aycan Hanım'a, "Özürse özür, afsa af... Ben adım atmak istiyorum. Beni affetmeniz için ne yapabilirim?" dedi. Aycan Hanım, kocası Ercan Gezer'in öldüğü gün üzerinde olan gömleği göstererek, "Bunu bana nasıl açıklayacaksın! Ben Uğur'u kızımın yanına yakıştırmıyorum.Kızımı kaçırmış, ben onu nasıl damat olarak göreyim? Babasını öldüren ailenin evinde kalacaksa kızıma bir şey demiyorum. Kendi kararını kendisi versin" şeklinde cevap verdi. İşte 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...