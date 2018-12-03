Müge Anlı'da bugün tüyler ürperten açıklama! Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey'in eski sevgilisi neler anlattı? 03 Aralık 2018, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayınında bugün, 38 yaşındaki Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey ile ilgili tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın başına ne geldiği araştırılırken ortaya çıkan iddialar canlı yayındaki herkesi şok etti. Meral Polat, 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e sevgilisi Hüseyin Bey'in yanına gitti ve bir daha haber alınamadı. Evden sınava gidiyorum diye çıkan Meral Polat'a ne oldu? 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili şüphelerin odağındaki Hüseyin Bey'in eski sevgilisi, korkunç iddialarda bulundu. Hüseyin Bey'in eski sevgilisi Müge Anlı ekibini, Hüseyin Bey'in gittiği ıssız bölgelere götürdü. İşte 3 Aralık Müge Anlı'da Meral Polat ile ilgili yaşanan gelişmeler...