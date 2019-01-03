Müge Anlı'da bugün, Tuncer Ustael'in gösterdiği yere kadavra köpekler geldi! 3 Ocak 03 Ocak 2019, Perşembe

Müge Anlı'da Tuncer Ustael'in cesetlerin gömüldüğü yeri bildiğini söylemesiyle 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden kocaeli Emniyeti harekete geçti. Söylenen mevkiide arama çalışmaları başlatan emniyet ekiplerinin yanında kadavra köpek Melo'da vardı. Melon'nun vereceği tepkiye göre Meryem ile Melike'nin cesetleri için kazı çalışmaları başlatılacak. Tam bu sırada Müge Anlı ekibini gören ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'i takip eden bir kişi muhabirin yanına giderek olayla ilgili anlatacakları olduğunu bildirdi. Görgü tanığının iddiasına göre gösterdiği yerdeki ayva ağacının bulunduğu yerde bir mezar vardı. Kadavra köpek Melon'da bu bölgeye gelip daireler çizerek aramaya başladı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...