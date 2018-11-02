Müge Anlı'da bugün şok gelişme yaşandı! 2 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ı kaçıranlar bulundu mu? 02 Kasım 2018, Cuma

Müge Anlı canlı yayında bugün şok gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün canlı yayına bağlanan kişi kişi Gürsel Selam'ı kaçıran kişileri gördüğünü söyledi. 2 Kasım Müge Anlı'da yaşanan bu gelişme canlı yayında herkesi şok etti. Canlı yayına bağlanan Mehmet Bey'in "Gürsel Selam'ı dedesinin öldürdüğü halanın kocasının akrabası kaçırttı" iddiası Gürsel Selam'ın intikam için kaçırıldığına işaret eden nitelikteydi. İşte 2 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...