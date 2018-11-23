Müge Anlı'da bugün, 21 gün önce kaçırılan Sevil Gezer canlı yayına bağlandı. Gözü yaşlı anne Aycan Gezer, kızı Sevil Gezer'le 21 gün sonra ilk kez Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Şuanda 7,5 aylık hamile olan Aycan Gezer, kızının kaçırıldığı gün eşini kaybetti. 14 yaşındaki Sevil Gezer, 2 Kasım tarihinde annesinin akrabası Uğur Dişçi tarafından kaçırıldı. Sevil Gezer'in babası Ercan Gezer, kızını kaçıran Uğur Dişçi'nin akrabalarının evine gittiği sırada yaşanan tartışma sonrası pompalı tüfekle öldürüldü. 21 gün sonra anne Aycan Gezer, Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. Aycan Hanım kızını kaçıranları ve eşinin katillerini aramak için geldiği stüdyoda Uğur Dişçi'nin akrabalarıyla karşı karşıya geldi. Dişçi ailesi 5 yaşındaki Aslı'yı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemeye gelmişti. Dün Müge Anlı'nın çağrıları sonucunda gelen ihbarlar üzerine, halası tarafından kaçırılan küçük Aslı bulundu. Ancak 14 yaşındaki Sevil'den bir haber alınamamıştı. 23 Kasım Müge Anlı canlı yayınında konuyla ilgili şok gelişmeler yaşandı. İşte 23 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...
Müge Anlı'da bugün şok gelişme! Babasını öldüren ailenin yanında kalan Sevil Gezer canlı yayında neler anlattı?23 Kasım 2018, Cuma
- Müge Anlı'da bugün şok gelişme! Babasını öldüren ailenin yanında kalan Sevil Gezer canlı yayında neler anlattı?
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