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Müge Anlı'da bugün! Sevil gezer ve Uğur Dişçi yakalandı!

26 Kasım 2018, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayınında bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 Kasım'da annesinin akrabası Uğur Gezer tarafından kaçırılan Sevil Gezer'den yeni haber geldi. 14 yaşındaki Sevil Gezer ve Uğur Dişçi, 21 gün sonra yapılan polis baskını sonucu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.


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