Müge Anlı canlı yayınında bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 Kasım'da annesinin akrabası Uğur Gezer tarafından kaçırılan Sevil Gezer'den yeni haber geldi. 14 yaşındaki Sevil Gezer ve Uğur Dişçi, 21 gün sonra yapılan polis baskını sonucu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.
Müge Anlı'da bugün! Sevil gezer ve Uğur Dişçi yakalandı!26 Kasım 2018, Pazartesi
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