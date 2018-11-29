Müge Anlı'da bugün! Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi mi? 29 Kasım 2018, Perşembe

Müge Anlı'da bugün, minik Sedanur hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yürekleri sızlatan Sedanur Güzel'in ölümünün üzerinden 2 buçuk ay geçti. 16 Eylül'de kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Müge Anlı ekibinin araştırmaları sonucunda polis ekipleri tarafından 22 Eylül'de dere yatağında ölü olarak bulundu. Mnik Sedanur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu beklemeye başladı. Kars Paslı Köy sakinleri minik Sedanur'un katil ya da katillerinin kim olduğunun ortaya çıkmasını istediklerini belirtirken Sedanur'un ailesi yetkililere Müge Anlı canlı yayınında seslendi. Sedanur'un annesinin anlattıkları ise birinci şüphelinin Ertan Bey olabileceği yönündeydi. 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Sedanur gelişmesi...