Müge Anlı'da bugün, Palu ailesi hakkında hazırlanan iddianame açıklandı! 5 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 05 Şubat 2019, Salı

Müge Anlı'da bugün, Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Meryem Tahnal'ı canice öldürme suçundan tutuklanan Tuncer Ustael'in itirafı ve savcılıktan gelen iddianame 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınında izleyicilerle paylaşıldı. Müge Anlı canlı yayınında herkesin tanıdığı Palu ailesi hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemini sarsarken, Müge Anlı ve ekibinin titiz araştırmaları sonucunda ortaya çıkan Meryem ve Melike Tahnal cinayetinin katil zanlısı Tuncer Ustael ve Palu ailesi üyeleri, 5 kişi olmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 Şubat Müge Anlı son bölümde açıklanan, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgileri merak ediyorsanız, 5 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...