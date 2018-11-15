Müge Anlı'da bugün, 39 yaşındaki Elif Gözütok'un annesi Nedret Hanım'ın anlattıkları stüdyoda gergin dakikalara sebep oldu. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, %98 engelli olan kızından haber alamadığı için endişe duyan bir annenin feryatları vardı. Anne Nedret Hanım, damadının para için kızını ölüme terk ettiğini iddia etti. İşte 15 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
Müge Anlı'da bugün kan donduran iddia! (15 Kasım) Zafer Bey eşi Elif Hanım'ı ölüme mi sürüklüyor?15 Kasım 2018, Perşembe
- Müge Anlı canlı yayınında büyük yüzleşme! (15 Kasım) Stüdyoda gergin dakikalar
- Müge Anlı'da bugün kan donduran iddia! (15 Kasım) Zafer Bey eşi Elif Hanım'ı ölüme mi sürüklüyor?
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