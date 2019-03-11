Müge Anlı'da bugün Hacer Cengiz ve Asım Bayram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! (11 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 11.03.2019 14:28

Müge Anlı son bölümde 6 yıl sonra çözülen, Hacer Cengiz cinayetinin katil zanlıları tutuklandı. Hacer Cengiz'in 5 katil zanlısı Uşak E Tipi kapalı cezaevine gönderildi. (11 Mart) Müge Anlı son bölümde yaşanan bir diğer sıcak gelişme de 82 yaşındaki Asım Bayram ile ilgili oldu. Antalya Kepez'deki bölgede bulunan insan cesedi hakkında kan donduran gerçekler ve daha fazlası için (11 Mart) Müge Anlı son bölüm tek parça izleyebilirsiniz...