Müge Anlı'da bugün şok gelişmeler yaşandı. 5 yaşındaki Aslı'yı kaçıran Asiye'nin anlattıkları Müge Anlı'yı ve stüdyodaki izleyiciyi bir hayli etkiledi. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Şiho Bey, 5 yaşındaki torununu psikolojik sorunları olan halasının kaçırdığını söylemişti. Müge Anlı canlı yayında küçük Aslı ve halası Asiye'nin fotoğrafını paylaştı ve görenlerin programı aramasını rica etti. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçilerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti. Müge Anlı'nın çağrısıyla küçük Aslı ailesine kavuştu. Bugün ise Asiye canlı yayına katılarak yeğeni Aslı'yı neden kaçırdığını anlattı. 23 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...
Müge Anlı'da bugün gerçekler ortaya çıktı! Küçük Aslı'yı kaçıran hala Asiye Hanım canlı yayında neler anlattı?23 Kasım 2018, Cuma
- Müge Anlı'da bugün şok gelişme! Babasını öldüren ailenin yanında kalan Sevil Gezer canlı yayında neler anlattı?
- Müge Anlı'da bugün gerçekler ortaya çıktı! Küçük Aslı'yı kaçıran hala Asiye Hanım canlı yayında neler anlattı?
- Bilimle sanat buluştu
- 122 yolcusuyla birlikte gövdesinin üzerine iniş yaptı
- Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar
- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi!
- Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor
- Cem Özer yoğun bakımdan sonra ilk kez konuştu
- Maç yok! 50 bin kişi stada akın etti!
- Çorlu'daki tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Sivil trafik polisleri denetim yaptı
- Kreşteki işkence skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.