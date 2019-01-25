Müge Anlı'da bugün, Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili abla Çiğdem Çakırer neler anlattı? 25 Ocak Müge Anlı son bölüm izle 25 Ocak 2019, Cuma

Müge Anlı son bölümde, Sibel Alaçalı ve ilk kez gördüğü ablası ve kardeşlerine canlı yayında kavuştu, Çiğdem Çakırer kardeşi Filiz Çakırer'i son kez gördüğü yeri gösterdi! Müge Anlı'da bugün neler olduğunu merak edenler, Müge Anlı son bölüm izleyebilirler...