Müge Anlı'da bugün, Ercan Gezer cinayetini azmettirdiği iddia edilen Hurşit Ceylan konuştu! (27 Kasım) 27 Kasım 2018, Salı

Müge Anlı'da bugün, 2 Kasım günü kızı kaçırılan Ercan Bey, Uğur Dişçi'nin akrabalarının evine gidip kızını almak istemiş ancak Dişçi'nin akrabaları Ercan Bey'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Uğur Dişçi'nin akrabası Asiye Dişçi, "Ercan Gezer'i ben öldürdüm" diye teslim olan Hurşit Kalburcu'nun aslında gerçek katil zanlısı olmadığını açıkladı.. Konuyla ilgili yanlış bilgi verildiğini, tüm akrabaların gerçeği bilmesine rağmen sakladığını iddia etti. Asiye Dişçi'nin sözlerinden sonra 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında, Ercan Gezer cinayetini azmettirdiği iddia edilen Hurşit Ceylan konuştu. İşte 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler... .