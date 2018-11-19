Müge Anlı canlı yayınında bugün, hayatını %98 engelli olarak yatağa bağlı devam ettiren Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gidildi. Müge Anlı ekibi, yaşamını yatağa bağlı sürdüren Elif Öğretmen'i ve çocuklarını evde görüntüledi. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kişi Elif Göztütok'un eşi Zafer Gözütok hakkında şok eden iddialarda bulundu. 2014 yılında ikinci çocuğun dünyaya getirdiği sırada yaşanan sağlıksal sorunlar sebebiyle hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif Göztütok 2 milyon liralık tazminat için mi şu anda eşi tarafından bakılıyor? Elif Öğretmen'e kimin bakması onun sağlığı açısından daha iyi olacak? İşte, 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen hakkında yaşanan gelişmeler...
Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in görüştüğü iddia edilen kişi canlı yayına bağlandı!19 Kasım 2018, Pazartesi
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- Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in görüştüğü iddia edilen kişi canlı yayına bağlandı!
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