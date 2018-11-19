Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey hakkında şok iddia! (19 Kasım) 19 Kasım 2018, Pazartesi

Müge Anlı'da bugün şok gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün canlı yayına bağlanan kişi Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey hakkında şok iddialarda bulundu. İkinci çocuğunun doğumu sırasında yaşadığı fazla kanama sebebiyle yatağa bağlı hayatını devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gidildi. Müge Anlı ekibi, Elif Öğretmen'in evinde Elif Hanım'ın hangi şartlarda bakıldığını Müge Anlı canı yayınında gösterdi. Sosyal Hizmetler Uzmanları Elif Öğretmen'in sağlık durumunu incelediler ve çocuklarıyla konuştular. İşte 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen ile ilgili yaşanan gelişmeler...